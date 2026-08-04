В Подмосковье утвердили обвинительный акт по делу о злостном неисполнении решений суда гендиректором компании

Прокуратура Московской области утвердила обвинительный акт по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Московской области — его обвиняют по ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, гендиректор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего коммерческую деятельность, произвел реконструкцию здания, в котором располагалась организация. В результате был образован новый незаконный (самовольный) объект. Арбитражный суд Московской области принял решение возложить на руководителя организации обязанность привести здание в первоначальный вид.

Мужчину неоднократно предупреждали об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, а также привлекали к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Однако он не исполнил судебного решения. Дело направили мировому судье судебного участка № 31 Долгопрудненского судебного района.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 10 тыс. преступлений.