В Подмосковье в 2026 году реализуют 12 новых ИИ-проектов в социальной сфере

В Подмосковье в рамках заседания комитета Московской областной думы по социальной политике и здравоохранению обсудили использование искусственного интеллекта в социальной сфере.

В ходе заседания отметили, что в 2025 году в регионе было реализовано 22 социальных проекта с использованием ИИ. В 2026-м планируется реализовать еще 12 проектов.

«Особое внимание будет уделено автоматическим решениям, муниципальным услугам и аварийному жилью. Так, например, касаемо выплат, система будет принимать 424 тыс. решений, и срок принятия сократится с 7 до 1 дня», — рассказал председатель комитета Андрей Голубев.

Обсудили и сферу здравоохранения, в которой также реализуются проекты, направленные на повышение качества и скорости обслуживания жителей. Как отметил Голубев, в приоритете централизация лабораторной службы, цифровизация медицинского оборудования и мобильное приложение «Добродел Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как нейросети используют в сфере образования.