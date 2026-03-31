В Подмосковье в апреле дадут старт профилактическому мероприятию «Смежник»

Профилактическое мероприятие «Смежник 2026» стартует в Подмосковье 1 апреля. Оно продлится до 15 ноября, сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Цель мероприятия — предупредить возникновение лесных пожаров и не допустить перехода огня с земель иных категорий на земли лесного фонда.

В рамках проекта в регионе обследуют границы земель лесного фонда. Особое внимание уделят зонам повышенного риска, где до этого уже происходили переходы пожаров.

Также возьмут на контроль соблюдение требований по очистке прилегающих территорий от сухой травы, валежника, порубочных остатков. Кроме того, проверят ход создания противопожарных минерализованных полос и организуют проведение регулярного патрулирования и профилактическую работу с населением.

