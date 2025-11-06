В Подмосковье в голосовании за «Народного доктора» приняли участие более 14 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Голосование стартовало месяц назад на сайте «Добродел». Сегодня — последний день, когда можно отдать свой голос за любимого медицинского специалиста.

По итогам голосования определят лучшего взрослого и лучшего детского врачей региона. Им вручат денежные призы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности программы диспансеризации для жителей.