В Подмосковье в июне с помощью камер выявили более 200 случаев незаконной перевозки строительного мусора
В Подмосковье за месяц выявили 234 незаконные перевозки стройотходов
Фото: [Министерство экологии и природопользования МО]
В Подмосковье в июне 2025 года с помощью средств фотофиксации зафиксировали 234 случая незаконной перевозки строительного мусора. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.
«Общая сумма штрафов по зафиксированным нарушениям превысила 700 тыс. руб.», — отметил глава министерства Виталий Мосин.
По словам министра, в целом с января текущего года за незаконную перевозку строительного мусора были выписаны штрафы почти на 5,5 млн руб.
Мосин добавил, что в ходе проверок в области также пресекли деятельность четырех нелегальных пунктов приема строительного мусора — в Домодедово, Красногорске и Раменском.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал проинформировать жителей области о требованиях к утилизации крупногабаритных отходов.