В Подмосковье в июне с помощью камер выявили более 200 случаев незаконной перевозки строительного мусора

В Подмосковье в июне 2025 года с помощью средств фотофиксации зафиксировали 234 случая незаконной перевозки строительного мусора. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

«Общая сумма штрафов по зафиксированным нарушениям превысила 700 тыс. руб.», — отметил глава министерства Виталий Мосин.

По словам министра, в целом с января текущего года за незаконную перевозку строительного мусора были выписаны штрафы почти на 5,5 млн руб.

Мосин добавил, что в ходе проверок в области также пресекли деятельность четырех нелегальных пунктов приема строительного мусора — в Домодедово, Красногорске и Раменском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал проинформировать жителей области о требованиях к утилизации крупногабаритных отходов.