В Красногорске на площади дома культуры «Подмосковье» прошла международная спортивно-патриотическая акция «Быть здоровым — это модно!», ее участниками в режиме телемоста стали 12 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В 2026 году мероприятие посвятили «Году единства народов России» и приурочили ко Дню защитника Отечества. Среди участников – жители более 72 городов России, а также Абхазии, Южной Осетии, Нигерии, Замбии, Испании и Китая.

«2026-й объявлен президентом [России Владимиром Путиным] Годом единства народов России, и мы решили наполнить это понятие живым, осязаемым содержанием», — отметил руководитель СПК «ЯРОПОЛК», автор идеи акции Илья Шадриков.

В Красногорске участникам представили ряд «инсталляций», направленных на патриотическое воспитание и пропаганду здорового образа жизни. Для них также подготовили обливание холодной водой, зимний турнир по многоборью ГТО (силовой комплекс), соревнования с денежными призами и не только.

Акцию организовал спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК» при поддержке Минспорта России в рамках государственной программы «Спорт России».

