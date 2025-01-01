В Подмосковье в новогоднюю ночь родились 25 детей

В регионе в праздничную ночь с 31 декабря на 1 января с полуночи до восьми часов утра родились двадцать пять детей, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Самым первым в наступившем году родился мальчик — в роддоме Воскресенска. Он появился на свет в 00:10, рассказал глава областного Минздрава Максим Забелин.

Из общего числа детей, родившихся в новогоднюю ночь, — четырнадцать мальчиков и одиннадцать девочек.