В Подмосковье в новогоднюю ночь родились 25 детей
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В регионе в праздничную ночь с 31 декабря на 1 января с полуночи до восьми часов утра родились двадцать пять детей, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Самым первым в наступившем году родился мальчик — в роддоме Воскресенска. Он появился на свет в 00:10, рассказал глава областного Минздрава Максим Забелин.
Из общего числа детей, родившихся в новогоднюю ночь, — четырнадцать мальчиков и одиннадцать девочек.
«Врачи наших родовспомогательных учреждений готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь беременным женщинам, роженицам и новорожденным вне зависимости от времени суток или праздников», - отметил министр.