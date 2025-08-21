В Подмосковье в рамках ремонтного сезона заменили покрытие на 1,1 тыс. дорог

В Подмосковье уже на 90% выполнили план дорожного ремонта на этот год. Замену покрытия провели более чем на 1,1 тыс. участков, рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках нацпроекта отремонтировали 250 дорог протяженностью свыше 730 км в 26 округах. К примеру, заменили покрытие на дороге в деревне Авдеево в Зарайске. Она ведет к местной СОШ и детскому саду.

Общая протяженность отремонтированных муниципальных дорог составила порядка 500 км — это 890 участков в 25 округах. Например, отремонтировали покрытие на улице Чапаева в Красногорске, где расположена Опалиховская школа.

«Работы продолжаются — сейчас покрытие обновляют более чем на 100 участках», — отметил глава министерства Марат Сибатулин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе отремонтировали 300 дорог, которые ведут к учреждениям образования.