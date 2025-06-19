В Подмосковье внедрят ИИ в онлайн-калькулятор проверок строительства

«Он исключит человеческий фактор и будет самостоятельно анализировать проект с учетом всех параметров объекта. Это позволит достигнуть максимальной скорости и прозрачности в процессе формирования программы проверок», — отметил министр Правительства Подмосковья по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.