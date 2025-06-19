В Подмосковье внедрят ИИ в онлайн-калькулятор проверок строительства
Главгосстройнадзор Подмосковья обновит онлайн-калькулятор проверок
Фото: [freepik.com]
В Подмосковье обновят онлайн-калькулятор проверок строительства, внедрив в него искусственный интеллект. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
«Он исключит человеческий фактор и будет самостоятельно анализировать проект с учетом всех параметров объекта. Это позволит достигнуть максимальной скорости и прозрачности в процессе формирования программы проверок», — отметил министр Правительства Подмосковья по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.
Благодаря обновлению проектная документация будет обрабатываться быстрее. Также технология сможет составлять индивидуальные планы проверок. В результате ежегодно можно будет экономить около 2,8 тыс. рабочих часов инспекторов.
Представить обновленный онлайн-калькулятор планируется в конце текущего года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как искусственный интеллект помогает контролировать чистоту во дворах.