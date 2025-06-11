Губернатор Подмосковья рассказал, как ИИ помогает контролировать чистоту во дворах

Искусственный интеллект (ИИ) помогает контролировать чистоту во дворах Подмосковья, в рамках проекта «Чистая территория» более 66 тыс. видеокамер системы «Безопасный регион» выявляют 14 видов нарушений на улицах, включая мусор, ямы, неработающее освещение и другие. Нейросеть также автоматически ставит задачи на их устранение и проверяет выполнение работ. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«ИИ помогает бороться с запаркованностью контейнерных площадок (за год выявлено более 3,5 тыс. таких случаев), а с недавних пор — и газонов. Нам важно, чтобы, выходя из дома, каждый житель видел красивую и благоустроенную территорию. В ближайшее время у нас в стране будет создан Центр развития искусственного интеллекта, который объединит все самые передовые и эффективные практики, чтобы тиражировать их. В своей работе мы уделяем цифровой трансформации особое внимание — это задача, поставленная президентом. И, конечно, серьезный акцент — на запросы жителей», — подчеркнул губернатор.

С 2024 года 552 камеры системы «Безопасный регион» приступили к контролю запаркованности контейнерных площадок. Если автомобиль стоит в зоне вывоза мусора более 10 минут, водителю могут выписать штраф. Такие меры ввели в целях решения проблем с вывозом отходов оптимизации работы инспекторов. Это помогло снизить число подобных нарушений на 40%.

С апреля ИИ также фиксирует парковку на газонах, камеры выявили уже 40 таких нарушений. С февраля в области с помощью камер в регионе начали привлекать к ответственности за незаконный сброс крупногабаритных отходов у многоквартирных домов. Управляющие компании также начали штрафовать за несвоевременную уборку территории — было выставлено более 430 штрафов организациям и порядка 60 — физическим лицам.

Помимо этого, ИИ помогает следить за чистотой на детских игровых площадках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.