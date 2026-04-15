Подписка на чат‑бот МФЦ в «МАХ» открывает предложения от банков-партнеров для предпринимателей Подмосковья

Предприниматели Подмосковья могут получить двойную выгоду благодаря подписке на чат‐бот «МФЦ Московской области» в мессенджере «МАХ». Об этом проинформировала пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Запуск собственного дела в Подмосковье традиционно начинается с подачи документов в МФЦ. Затем бизнесмену предстоит открыть расчетный счет и оформить бизнес‐карту. Чат‐бот помогает упростить этот процесс: он не только служит удобным каналом связи с многофункциональным центром, но и дает доступ к эксклюзивным предложениям от банков‐партнеров.

Подключиться к виртуальному помощнику и разобраться в его функциях предприниматели смогут с поддержкой специалистов центров «Мои Документы». Сотрудники также проконсультируют по актуальным акциям банков‐партнеров и разъяснят условия и сроки их действия.

Среди бонусов, доступных подписчикам чат‐бота, — привлекательные условия от финансовых организаций. К примеру, некоторые банки предлагают кешбэк в размере 20% при расчетах по бизнес‐карте, а также полный возврат стоимости услуг по продвижению на торговых площадках. Помимо этого, доступны и другие виды поощрений, которые помогут оптимизировать расходы и повысить эффективность бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.