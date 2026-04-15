В Подмосковье более 20 тыс. пациентов обсудили итоги диспансеризации с помощью телемедицины

Телемедицина позволила более 20 тыс. пациентам Подмосковья обсудить итоги диспансеризации с врачом онлайн, без необходимости посещать поликлинику. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Современные сервисы позволяют сэкономить время и упростить получение медицинских услуг», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на онлайн-приеме можно также продлить электронный рецепт на льготное лекарство, закрыть больничный лист. Записаться на него можно, в том числе, через приложение «Добродел:Телемедицина».

