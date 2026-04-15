Более 3 млн поездок к аэропортам совершили пассажиры на автобусах Мострансавто с начала года

С января 2026 года автобусы Мострансавто перевезли более 3 млн пассажиров по направлениям к аэропортам и обратно — это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мострансавто, находящееся в ведении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, обеспечивает удобную транспортную связь региона с ключевыми авиаузлами.

Жители и гости Подмосковья могут воспользоваться 16 маршрутами, которые соединяют города области с аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Лидером по популярности с начала года стал маршрут №21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево»: им воспользовались свыше 800 тыс. раз. Второе место занял маршрут №30 «ст. Домодедово – Аэропорт Домодедово» — более 500 тыс. поездок. В тройку лидеров также вошел маршрут №308 «Аэропорт Домодедово – Москва (м. Домодедовская)»: его выбрали около 230 тыс. пассажиров.

Пассажиры имеют возможность выбирать удобный способ оплаты проезда. Наиболее распространенным вариантом стали банковские карты — с их помощью совершено 1,3 млн транзакций. Социальные карты использовали более млн раз, а транспортные карты «Стрелка» и «Тройка» (тариф «Кошелек») — свыше 606 тыс. поездок.

