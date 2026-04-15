Овечкин готов играть в «Вашингтоне» за небольшую зарплату

Финансовая сторона не станет препятствием в случае заключения Александром Овечкиным нового контракта с «Вашингтон Кэпиталз», утверждает «Матч ТВ» со ссылкой на источник из окружения игрока.

Источник отмечает, что капитан «Вашингтона» никогда рвачом не был, и у него практически семейные отношения с владельцем клуба Тедом Леонсисом. Если Овечкин решит остаться в НХЛ еще на сезон, он может согласиться на невысокую зарплату, чтобы команда имела больше места под потолком зарплат, смогла усилиться и побороться за Кубок Стэнли.

По истекающему летом контракту Овечкин получает $9,5 млн в год, являясь самым высокооплачиваемым игроком команды.

В ночь на 15 апреля «Вашингтон» провел заключительный матч сезона, обыграв «Коламбус Блю Джекетс» (2:1). Овечкин отметился в этой игре результативной передачей. 40-летний нападающий сыграл во всех 82 матчах регулярки и набрал 64 (32+32) очка.

После игры с «Коламбусом» Овечкин выразил надежду, что это был его не последний матч.