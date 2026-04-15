В Балашихе стартовала выдача ключей в корпусе ЖК «Героев»

В Балашихе продолжается строительство ЖК «Героев», девелопер проекта — компания «Главстрой Регионы» открыла выдачу ключей дольщикам 412 корпуса — новоселами там станут 320 семей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Новостройка имеет площадь 13.4 тыс. кв. м, в ней расположены различные варианты квартир: от классических до «евро» формата. Квартиры представлены с отделкой your choice. На территории ЖК уже открыты два детских сада и школа, вблизи находится железнодорожная станция.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.