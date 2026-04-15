«Диск оказался сильно погнут»: россиянин сообщил о глубоких ямах, занимающих значительную часть проезжей части

В Белове местные жители в очередной раз обсуждают в Сети состояние дорог. На этот раз, как сообщается, нарекания вызвал перекресток Тогрул. Информация и фотографии с места событий появились в среду, 15 апреля, в местном телеграм-канале, сообщил VSE42.Ru .

По словам автора публикации, после того как его автомобиль наехал на яму, диск колеса оказался сильно погнут. На приложенных к сообщению снимках отчетливо видно, что дорожное покрытие на проблемном участке серьезно разрушено: глубокие выбоины занимают значительную часть проезжей части. Горожанин обращается к местной администрации с требованием обратить внимание на сложившуюся ситуацию и привести дорогу в порядок.

По данным издания, подобный инцидент — не единичный случай. Ранее сообщалось о сотнях дорожно-транспортных происшествий в Кузбассе, произошедших именно из-за дефектов дорожного покрытия. Юристы напоминают: на качество дорожного полотна существует государственный стандарт (ГОСТ). Водители, чьи автомобили пострадали из-за ям и выбоин, имеют законное право на получение компенсации. Для этого необходимо зафиксировать повреждения, вызвать сотрудников ГИБДД и составить акт о недостатках дорожного покрытия.

