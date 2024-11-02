В Подмосковье вручили награды подросткам, проявившим мужество при спасении людей

В Подмосковье вручили награды подросткам-героям, которые проявили отвагу при спасении жизней людей. Ребятам вручили медали «За проявленное мужество», сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В число награжденных вошел Артем Кузнецов из Дедовска. Школьнику 16 лет. Он спас десятилетнего мальчика, который провалился под лед на пруду. Награду ему вручила председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Еще шесть ребят получили награды в Подмосковье. Четыре подростка из Егорьевска летом помогали спасать детей во время пожара в жилом доме в Юрцово.

Пятый подросток — из Павловского Посада. Мальчик смог предотвратить пожар в частном доме в деревне. Шестой школьник — из Подольска. Он помог пострадавшим на месте серьезной аварии в Санкт-Петербурге, когда в реку рухнул автобус.