В Подмосковье выявили более 5 тыс. безбилетников, не оплативших проезд в автобусах Мострансавто

С начала 2026 года сотрудники ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция» выявили более 5,6 тыс. случаев безбилетного проезда в автобусах АО «Мострансавто», что на 56% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.