В Подмосковье выявили более 5 тыс. безбилетников, не оплативших проезд в автобусах Мострансавто
С начала 2026 года сотрудники ГКУ МО «Административно-пассажирская инспекция» выявили более 5,6 тыс. случаев безбилетного проезда в автобусах АО «Мострансавто», что на 56% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Чаще всего нарушителей ловили на маршруте №21 «Лобня (м/р Южный) – Шереметьево» - 715 случаев безбилетного проезда. На втором месте оказался маршрут №368 «МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)» – 628 зайцев. Им выписали административный штраф в размере 2 тыс. рублей.
В ведомстве напомнили, что оплатить проезд в автобусах компании можно банковскими, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами жителя Московской области или Москвы.
