В Подмосковье вынесли приговор по делу 66-летней женщины о незаконном производстве наркотиков

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 66-летней жительницы Сергиево-Посадского округа, ее обвиняют в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По его данным, она согласилась на предложение в интернете и вступила в преступную группу для незаконного оборота наркотиков. Злоумышленники общались через зашифрованные мессенджеры с использованием никнеймов, бесконтактно передавали наркотические вещества и размещали лаборатории в удаленных местах. С февраля по декабрь 2023 года подсудимая оборудовала стационарную лабораторию в жилом доме на территории СНТ «Сокол», ее деятельность пресекли в декабре 2023 года.

Женщину приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафов в размере 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение количества преступлений.