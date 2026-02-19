В Подмосковье вынесли приговор по делу о производстве и покушении на сбыт наркотиков

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном производстве и покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), которое возбудили в отношении двух мужчин. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, с марта 2022 по январь 2023 года подсудимые в составе организованной группы оборудовали нарколабораторию на двух земельных участках в деревне Большие Семенычи Наро-Фоминского округа. Часть произведенных запрещенных веществ они передали организатору для хранения в арендованной квартире в Одинцовском округе с целью последующего сбыта.

Их деятельность удалось пресечь 11 января 2023 года, из незаконного оборота изъято более 263 кг наркотических средств, а также прекурсоры в особо крупном размере. Одного мужчину приговорили к 18 годам лишения свободы, второго – осудили на 16 лет. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Помимо этого, в доход государства были конфискованы два земельных участка в деревне Большие Семенычи Наро-Фоминского городского округа и автомобиль Ситроен Джампер, которые использовались осужденными для совершения преступлений.

