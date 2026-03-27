В Подмосковье вынесли приговор по делу о серии разбойных нападений, убийствах и покушениях на убийство пожилых женщин

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о серии разбойных нападений, убийствах и покушениях на убийство пожилых женщин, его возбудили в отношении 61-летнего жителя Пензенской области по пп. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, чч. 3, 4 ст. 162 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в период с июля 2020 года по октябрь 2022 года он совершил разбойные нападения с незаконным проникновением в частные дома 10 пожилых женщин. Преступления совершались на территориях городских округов Домодедово, Воскресенск, Павловский Посад, Чехов, Раменское и Орехово-Зуево с использованием средств конспирации (шапка-балаклава, перчатки) для похищения имущества и денег потерпевших.

В ходе нападений мужчина задушил двух женщин, а также попытался убить еще троих, но не смог довести умысел до конца по независящим от него обстоятельствам. Потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше 880 тыс. рублей.

Его приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев.

