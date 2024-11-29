В Подмосковье вынесли приговор шестерым членам вооруженной группы, которые нападали на жителей

В Подмосковье вынесли приговор шестерым членам вооруженной группы, которые в 2019-2020 годах совершали разбойные нападения на жителей региона. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

Группировку создал уроженец Белоруссии, приехавший в Россию в 2019 году. Под его руководством банда в ночные часы нападала на женщин, в том числе пожилых, в Истре, Одинцово, Наро-Фоминске. Также нападения совершались в Тверской и Новгородской областях.

Во время нападений, которые совершались с 2019-го по 2020-й год, злоумышленники держали при себе огнестрельное оружие с боеприпасами, ножи и бейсбольную биту.

Помимо этого, члены группировки в 2019-м году, действуя в Тверской области, подожгли автомобиль коммерсанта.

Суд приговорил мужчин к тюремным срокам от одиннадцати до тринадцати с половиной лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.