В Подмосковье выставили на торги три участка сельхозземли, изъятые за неиспользование

В Орехово-Зуево выставили на торги три участка земли сельскохозяйственного назначения, изъятые за неиспользование. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Три участка общей площадью 7,71 га были изъяты за неиспользование и выставлены на торги для поиска новых хозяев, которые смогут о них достойно заботиться и введут данные ценные земли в сельхозоборот», – сказал глава министерства Тихон Фирсов.

В частности, были изъяты участки земли площадью 2,55 га, 2,58 га и 2,58 га. Они расположены восточнее деревни Сальково. В ходе обследования было установлено, что земля не обрабатывалась на протяжении нескольких лет и заросла сорняками и молодыми деревьями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом порядке размещения НТО на частных землях.