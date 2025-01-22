В Подмосковье взяли под особую охрану 283 тыс. га заповедных земель

В Министерстве экологии и природопользования Московской области рассказали жителям, какие виды деятельности разрешены на территориях заповедников.

В общей сложности в регионе насчитывается 262 особо охраняемые заповедные территории регионального значения. Режим особой охраны действует на 283 тыс. га.

В заповедниках запрещено использовать моторную технику, вырубать деревья, разводить костры и оставлять мусор. За нарушение режима ООПТ грозит административная ответственность.

«Однако заниматься спортом и наслаждаться природной красотой здесь можно без ограничений», - отметили в министерстве.

В числе наиболее интересных заповедников Подмосковья — памятник природы «Стратотипический разрез московского яруса каменноугольной системы». Он расположен в Домодедово. Здесь встречаются окаменелости и отпечатки древних моллюсков, рыб и рептилий.