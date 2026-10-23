ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 6 ноября

Основание проведения торгов – постановления СП УФССП по МО. Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г. Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/ . Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23.10.2026 Дата окончания приема заявок – 02.11.2026 Дата, время проведения торгов – 06.11.2026 в 12 ч. 00 мин. по моск. вр. Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 75,3 кв. м, к/н: 50:15:0000000:64634, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Заречная, д. 32, кв. 109. П.1540-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Орлова (Петрушина) Е. Е. Взыск: ПАО Банк ПСБ. Цена: 6 728 800,00 р.

2. Кв-ра, общ. пл. 44 кв. м, к/н: 50:15:0040502:7304, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Реутовская, д. 26, кв. 343. П.1544-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Храмцова А. Л. Взыск: АО ТБанк. Цена: 7 243 526,40 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 58,7 кв. м, к/н: 50:15:0011003:638, адрес: МО, г. Балашиха, ш. Балашихинское, д. 12, кв. 326. П.1552-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Ткачев П. И. Взыск: ПАО Банк Зенит, ФГКУ Росвоенипотека. Цена: 2 934 400,00 р.

4. Жил. дом, общ. пл. 98,4 кв. м, к/н: 50:04:0230505:176; зем. уч., общ. пл. 782 кв. м, к/н: 50:04:0230505:71. Адрес: МО, Дмитровский р-н, Подъячевский с. о., дер. Жуково, СНК «Тополек», строение 68. П.1545-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Арутюнов А. Ю. Взыск: Строй Д. В. Цена: 3 600 000,00 р.

5. Жил. дом, общ. пл. 149,5 кв. м, к/н: 50:04:0110301:3251; зем. уч., общ. пл. 180 +/- 5 кв. м, к/н: 50:04:0110301:2883. Адрес: МО, г. Дмитров, с. Озерецкое, ул. Каштановая, д. 3, корп. 4. П.1551-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Хаиров Д. К. Взыск: ПАО Банк ВТБ. Цена: 13 753 600,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 47,1 кв. м, к/н: 50:04:0010101:1078, адрес: МО, м. о. Дмитровский, д. Дубровки, ул. Триумфальная, д. 12, кв. 5. П.1553-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Колесниченко К. С., Колесниченко И. И. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 446 993,60 р.

7. Кв-ра, общ. пл. 32,8 кв. м, к/н: 50:21:0010219:1001, адрес: МО, г. Видное, ул. Гаевского, д. 6а, кв. 28. П.1536-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Рудаков А. В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 316 217,60 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 31,9 кв. м, к/н: 50:23:0030155:4832, адрес: МО, г. о. Люберцы, д. Островцы, мкр. Новые Островцы, ул. Летчика Волчкова, д. 1, кв. 301. П.1537-ПОТ от 13.10.26. Собств.: Рыков В. С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 322 400,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 5% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 74,5 кв. м, к/н: 50:21:0060201:3432, адрес: МО, Ленинский р-н, пос. Володарского, ул. Елохова роща, д. 6, кв. 176. П.1469-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Корнеева Н.А. Взыск: ООО «НФИ». Цена: 6 581 040,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 840 +/- 1 кв. м, к/н: 50:18:0040101:198, адрес: МО, Можайский р-н, участок располож. в юго-запад. части кад. кв-ла 50:18:0040101. П.1470-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Ермолович В. А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 101 745,00 р.

3. Жил. дом, общ. пл. 136,5 кв. м, к/н: 50:26:0120509:409; нежил. здание (хозблок), общ. пл. 48,0 кв. м., к/н: 50:26:0120509:738; зем. уч., общ. пл. 1477 +/- 13 кв. м, к/н: 50:26:0120509:662. Адрес: МО, г.о. Наро-Фоминский, д. Котово, ул. Московская, д. 48. П.1466-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Тюрин О. С. Взыск: Смирнов О. В. Цена: 3 937 880,00 р.

4. Сад. дом, общ. пл. 77,5 кв. м., к/н: 50:05:0040250:203; зем. уч., общ. пл. 600 кв. м., к/н: 50:05:0040250:2. Адрес: МО, Сергиево-Посадский р-н, Митинский с/о, с/т Подушкино, 12. П.1453-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Данилова И. Ю. Взыск: Гурьянова А. Ю. Цена: 1 428 000,00 р.

5. Жил. дом, общ. пл. 74,2 кв. м., к/н: 50:05:0130116:649; зем. уч., общ. пл. 1201 +/- 24 кв. м, к/н: 50:05:0130116:123. Адрес: МО, г. о. Сергиево-Посадский, тер. ДПК Редриковы горы, д. 163. П.1472-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Пантелеев А. А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 2 594 200,00 р.

6. Кв-ра, общ. пл. 63,9 кв. м, к/н: 50:31:0040602:2470, адрес: МО, г. Чехов, ул. Дружбы, д. 6/2, кв. 157. П.1471-ПОТ от 22.09.26. Собств.: Пересада А. В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 880 164,00 р.

Требования: претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.