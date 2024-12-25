В Подмосковье за 10 месяцев произвели более 3 миллионов тонн бутилированной минералки

Свыше 3,2 миллиона тонн минеральной воды в бутылках было произведено в регионе за период с января по октябрь уходящего года, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Указанный объем составляет практически половину от общего объема минеральной воды, выпущенной в ЦФО, и более 16% от совокупного объема по стране.

Показатель за указанный период значительно превысил результат за 10 месяцев прошлого года. Так, за январь-октябрь 2023 года в регионе произвели два с половиной миллиона тонн минералки.

Самые крупные предприятия региона, выпускающие минералку, это ООО «ПК «АКВАЛАЙФ», ООО «Фонте Аква ПК» и ООО «ФКПЧФ БОБИМЭКС тм».