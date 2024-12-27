В Подмосковье за 10 месяцев произвели более 56 тысяч тонн пива

В Подмосковье за период с января по октябрь произвели более 56 тысяч тонн пива, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что по этому показателю регион стал лидером в ЦФО и России. Ожидается, что общий объем производства напитка за весь год составит шестьдесят семь с половиной тысяч тонн.

На Подмосковье приходится более 26% от общего объема пива в ЦФО и свыше 7% от общероссийского объема. Производством пива в области занимаются более 80 предприятий.