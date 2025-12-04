В Подмосковье за 10 месяцев произвели почти 25 тыс. тонн сухих молочных смесей для детей

В Подмосковье предприятия за 10 месяцев произвели почти 25 тыс. тонн сухих молочных смесей для детей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Московская область является лидером по производству такой продукции. Так, в регионе выпускают свыше 84% от общего объема молочных смесей для детей в ЦФО и более 56% от общего объема по стране.

В прошлом году подмосковные предприятия произвели 29,6 тыс. тонн смесей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу молочного комбината «Чеховский».