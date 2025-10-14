Губернатор Подмосковья проверил работу молочного комбината «Чеховский»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут осмотрели молочный комбинат «Чеховский». Это самый большой завод молочной продукции в стране, где производят до 430 тыс. тонн продукции в год.

В этом году в рамках ПМЭФ Подмосковье подписало соглашение о расширении завода, модернизации оборудования и автоматизации технологических процессов. Это позволит увеличить выпуск йогуртов на 6 тыс. тонн в год.

«Все, что касается продовольственной безопасности, имеет сегодня принципиально важное значение. Президент в своем указе о национальных целях сказал о необходимости наращивания и экспортного потенциала, и производства собственных продуктов. А это невозможно без применения всего самого умного, без технологий, цифровизации», — подчеркнул губернатор.

Он также поблагодарил Минсельхоз России за реализацию различных федеральных программ.

«Мы заинтересованы в масштабировании всего качественного и технологичного», — добавил Воробьев.

На предприятии запустили систему автоматизированного паллетирования и отгрузки готовой продукции. Весь процесс проходит без участия человека. Эта технология высвобождает труд от 8 до 12 грузчиков и комплектовщиков, которые могут по корпоративной программе переучиться на более сложные и востребованные специальности.

Также на комбинате установлены видеокамеры с искусственным интеллектом, которые контролируют весь процесс приемки молока и соблюдение техники безопасности. На линиях фасовки размещены рентген-сканеры, которые проверяют каждую упаковку на наличие инородных предметов.

«Перед нами стоят амбициозные задачи: к 2030 году производство продукции АПК должно вырасти на четверть, аграрный экспорт – в полтора раза. Важную роль в достижении этих показателей играет повышение производительности, и цифровизация здесь – один из ключевых инструментов», – отметила Оксана Лут.

Комбинат «Чеховский» является крупнейшей площадкой компании «Логика молока». У нее 12 предприятий в 11 регионах России, 26 складов и 59 кросс-доков, а также более 300 тыс. торговых точек доставки. По итогам 2024 года завод «Чеховский» выпустил почти 264 тыс. тонн продукции. Сейчас здесь создается биоцентр для проведения научно-исследовательских работ, в том числе разработки заквасок. Его планируют открыть в начале 2027 года.

«За последние три года мы реализовали здесь множество проектов по цифровизации и автоматизации производства. Сегодня здесь работает 14 полностью автоматизированных линий, а процесс приемки молока контролирует искусственный интеллект. Это пример того, как современные технологии помогают нам гарантировать безопасность продукции и снизить долю неквалифицированного труда, сохраняя при этом тысячи рабочих мест», — рассказал гендиректор компании «Логика молока» Якуб Закриев.

