В Подмосковье за 11 месяцев зарегистрировали более 8 тысяч преступлений, связанных с оборотом наркотиков

В Подмосковье за период с января по ноябрь было зарегистрировано более восьми тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве отметили, что из указанного числа правонарушений свыше пяти тысяч были связаны со сбытом наркотиков.

За указанный период в регионе раскрыли около 4,7 тысячи преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Также было раскрыто почти две тысячи наркосбытов, выявлено 66 наркопритонов, изъято более 1,3 тонны наркотиков.

К примеру, в Ступино был задержан житель столицы, который организовал в ангаре нарколабораторию. Правоохранители изъяли девять килограммов запрещенных веществ. В Подольске у мужчины в рюкзаке нашли более шести килограммов наркотиков. В Щелково местный житель вырастил на участке 430 кустов конопли.