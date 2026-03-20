В Подмосковье за год объем производства творога увеличился на 3,4%

В Подмосковье стали производить больше творога. О росте показателей сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, по итогам 2025 года в регионе было произведено почти 38 тыс. тонн такой продукции. Это на 3,4% больше, чем в 2024 году.

«Подмосковье обеспечивает более 22% объема Центрального федерального округа и 7,6% от общероссийского показателя», — отметили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о центре по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.