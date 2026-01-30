В Подмосковье за год с помощью ИИ выявили более 4,1 тыс. нарушений парковки у контейнерных площадок

В Подмосковье в прошлом году с помощью нейросетей выявили свыше 4,1 тыс. нарушений парковки автомобилей у контейнерных площадок. Итоги года подвели в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Как отметили в министерстве, по 1,6 тыс. нарушений вынесли постановления. При этом в точках, где автовладельцы были оштрафованы, число повторных нарушений снизилось на 40%.

ИИ анализирует данные с камер видеонаблюдения и фиксирует транспортные средства, которые стоят у контейнерной площадки дольше 15 минут. В таких случаях нейросеть распознает госномера и передает информацию на проверку. Такой контроль работает с лета 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность использования ИИ-проектов во всех отраслях.