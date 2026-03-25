В Подмосковье за год собрали более 62 тыс. тонн свеклы

В Подмосковье в 2025 году собрали более 62 тыс. тонн свеклы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что 25 марта отмечается День этого корнеплода.

«В 2025 году аграрии Московской области достигли заметных успехов в производстве свеклы. Общий урожай составил 62 273 тонны, что на 5 956 тонн превышает показатели 2024 года», — говорится в сообщении министерства.

Корнеплоды пользуются спросом в Подмосковье. Так, только в феврале 2026 года в регионе было реализовано свыше 5,4 тыс. тонн такой продукции.

В области налажен полный цикл выращивания свеклы от селекции и производства семян до сбора урожая и поставки в магазины.

