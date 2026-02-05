В Подмосковье за январь подали более 6 тыс. заявок на получение разрешения на такси

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 6 тыс. заявлений на получение разрешений деятельности такси, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Транспорт» – «Такси и пассажирские перевозки», она доступна для юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе. Сервис позволяет собственнику или владельцу внести, изменить или исключить сведения о транспортном средстве, перевозчикам – получить, внести изменения или аннулировать разрешение. Для подачи заявки нужно авторизоваться на сайте с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

