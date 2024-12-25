В Подмосковье за лето от борщевика обработали более 21 тысячи гектаров

В Подмосковье за летний период обработку земель от борщевика провели более чем на 21,6 тысячи гектаров, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В этой работе были задействованы 752 человека.

В министерстве, подводя итоги уходящего года, также рассказали, что в области насчитывается восемь сотен крестьянских (фермерских) хозяйств. Восемьдесят восемь предприятий выпускают социально значимую продукцию. Общее число сотрудников этих компаний превышает тринадцать тысяч человек. Число специалистов Госветслужбы региона превышает 2,3 тысячи.

В области наблюдается активное развитие сферы сельского туризма, добавили в министерстве. Такие объекты с начала года посетили 2,7 миллиона человек.