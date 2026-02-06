В Подмосковье за месяц подали почти 12 тыс. заявок на получение выплаты на школьную форму

С начала 2026 года в Подмосковье подали почти 12 тыс. электронных заявлений на получение ежегодной выплаты на приобретение одежды для школьников, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным», ее могут получить многодетные семьи. Для этого нужно заполнить онлайн-форму заявления, прикрепить необходимые документы и указать реквизиты для перечисления средств. Выплату предоставляют один раз в текущем календарном году, ее размер составляет 3 тыс. рублей. Заявление необходимо подать не позднее 5 декабря текущего календарного года.

