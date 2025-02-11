В Подмосковье за месяц провели 2,1 тыс. исследований баранины
Более 2 тыс. исследований баранины провели в Подмосковье в январе
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В Подмосковье в январе провели 2,1 тыс. исследований баранины. Об итогах проверок рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Исследования провели специалисты подмосковной Госветслужбы. В общей сложности за указанный период они отобрали более 1,5 тыс. проб указанного вида мяса.
Качество мяса оценивали с помощью физико-химических и дозиметрических методов, а также путем варки.
Как отметили в министерстве, в баранине содержится большое количество антиоксидантов, цинка и железа.