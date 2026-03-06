В Подмосковье за месяц в рамках текущего ремонта привели в порядок около 3,7 тыс. лифтов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области ]

В подмосковных МКД за прошлый месяц в рамках текущего ремонта привели в порядок около 3,7 тыс. лифтов, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольшее количество лифтов было отремонтировано в Люберцах, Мытищах, Химках, Одинцово и Ленинском округе — 416, 390, 370, 320 и 282 соответственно.

О неисправности лифта можно сообщить в УК своего дома, Единую диспетчерскую службу Подмосковья или в территориальный отдел Минчистоты региона.

