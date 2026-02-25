Губернатор Воробьев рассказал, как Подмосковье помогает восстанавливать объекты в новых регионах России

Подмосковье продолжает восстанавливать объекты инфраструктуры в новых регионах России, в том числе в Мариуполе, Новоазовском и Тельмановском округах ДНР, специалисты ремонтируют жилые дома, школы, детские сады, медучреждения, дороги, системы водоснабжения, тепло‑ и электросети в рамках федеральной программы. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все эти годы работаем сообща, вносим свою лепту, как и другие регионы. Считаем это необходимым, потому что и школы, и детские сады, и муниципальные и региональные дороги, которые мы помогаем восстанавливать, безусловно, очень важны. И здесь большую роль играют наши инженеры, строители — все, кто задействован в этой работе. Если за прошлый год мы восстановили порядка 400 объектов — больших, средних и малых, то за все время их уже около 1,5 тыс. Наша задача — продолжать вносить заметный вклад на территориях, которые нуждаются в особой заботе и внимании», – сказал губернатор.

Так, в 2026 году регион планирует привести в порядок несколько объектов социальной инфраструктуры, в том числе завершить капремонт Красноармейской школы Новоазовского округа весной. Кроме того, специалисты обновят Тельмановскую ЦРБ, капитально отремонтируют Виноградненскую школу и Новоазовскую школу №2, приведут в порядок еще один пищеблок в Макеевке и приступят к капитальному ремонту школы №44. В селе Безыменное продолжат модернизацию местной общеобразовательной школы.

Кроме того, рабочие восстанавливают и дорожную сеть в новых регионах. В прошлом году состоялся капитальный ремонт автодороги «Сопино-Виноградное» протяженностью 9,4 км, в Новоазовске было отремонтировано четыре дороги в селе Седово — две, в Макеевке — 25 и не только. Кроме того, в 2025-м подмосковные специалисты восстановили пять мостов.

В конце прошлого года «Мособлэнерго» завершило комплекс проектов по обновлению электроснабжения в Новоазовском округе ДНР. Так, компания провела модернизацию распределительных сетей, замену и укрепление опор, монтаж трансформаторного и коммутационного оборудования и не только. Также за прошедшие четыре года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях восстановили и построили с нуля порядка 1,5 тыс. домов и зданий жилищного, социального и технического назначения, объекты инженерной инфраструктуры. Кроме того, специалисты помогли отреставрировать памятники и мемориалы Великой Отечественной войны, объекты истории, культуры и искусства.

В 2025 году специалистами Фонда капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области, было восстановлено порядка 300 объектов. В этом году планируется завершить ремонт и обновить еще более 200 жилых домов, 150 объектов социально-культурной инфраструктуры, провести благоустройство около 300 дворов и придомовых территорий.

