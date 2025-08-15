В Подмосковье за месяц вакцинировали 18 тыс. кошек и собак

В июле подмосковные ветеринары провели вакцинацию 18 тыс. домашних питомцев, в том числе было поставлено 9 тыс. прививок от бешенства. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В целом с начала этого года в Подмосковье были вакцинированы свыше 157 тыс. питомцев, включая 63,3 тыс. кошек и 94 тыс. собак. Большинство животных были привиты бесплатно российским препаратом «Рабикан» — 100 тыс.

Для сравнения, в 2024 году в регионе вакцинацию прошли более 541 тыс. домашних животных, в том числе 215 тыс. питомцев были привиты от бешенства.

Ранее в министерстве рассказали, сколько выездов в отдаленные территории запланировано у ветеринаров региона на август.