«Янтарный лист» возрастом 50 млн лет: на комбинате в Калининграде откопали след доисторического дуба

На Калининградском янтарном комбинате произошло открытие, от которого палеонтологи в восторге: в куске солнечного камня обнаружен четкий отпечаток листа, которому, по оценкам, не менее 40 миллионов лет. Редчайший экземпляр назвали «Янтарный лист». Об этом сообщает «Lenta.ru».

Камень нашли в Приморском карьере. Размером он всего 5,8 на 2,1 сантиметра, но ценность его колоссальна. Поверхность самоцвета сохранила слепок листа ископаемого дуба эпохи Эоцена. В те времена климат был влажным и тропическим, а в Евразии росли вымершие виды дуба — псевдокастанея или дримейя.

«Рисунок прожилок отпечатался под действием смолы и застыл», — пояснила геммолог комбината Анна Дугина. Специалисты подчеркивают: слепки — большая редкость. Обычно в янтаре находят трехмерные включения (насекомых, частицы коры), а плоские отпечатки листьев, да еще с такой детализацией, попадаются крайне редко.

Скорее всего, лист упал на вязкую смолу рядом с хвойным деревом, был придавлен и законсервировался. Причем сам лист был крупнее фрагмента янтаря, а его видовую принадлежность определили по характерному мелкому жилкованию.

Для науки это клад: благодаря таким находкам можно понять, какие растения росли на планете десятки миллионов лет назад и как менялся климат.

Ранее стало известно, что российский биохимик создал светящиеся растения.