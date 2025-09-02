В Подмосковье за неделю эвакуировали более 4 тыс. машин

На прошлой неделе в Подмосковье эвакуировали чуть более 4,1 тыс. автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил остановки и стоянки, это на 94 автомобиля больше показателя предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным подмосковного Центра безопасности дорожного движения, наибольшее число нарушений зафиксировали в Ленинском, Красногорском, Химках, Мытищах и Люберцах. Чаще всего правила парковки и стоянки нарушали водители машин марок KIA (370 ТС), Hyundai (318 ТС), ВАЗ (279 ТС), Volkswagen (221 ТС) и Geely (216 ТС).

В ведомстве призвали водителей не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать проезды и не препятствовать проезду экстренных служб. Узнать о местонахождении эвакуированного авто можно по номеру 112 или в приложении 112 МО.

