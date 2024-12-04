В Подмосковье за ночь обработали от наледи 2 тысячи километров опасных участков дорог

В Подмосковье за ночь обработали противогололедными материалами две тысячи километров опасных участков дорог, передает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели превентивно в связи с тем, что в ночные часы местами в регионе прошел снег. В обработке дорог были задействованы более 270 единиц техники.

Сегодня в столичном регионе ожидается мокрый снег. К вечеру похолодает до минус трех градусов, что может привести к гололедице. Автовладельцев призвали к осторожности на дорогах. Не рекомендуется выезжать на летней резине.

В зимний период в области ведется круглосуточный мониторинг за состоянием дорог. В рамках противогололедной обработки и расчистки дорог от снега особое внимание уделяют трассам с высокоинтенсивным движением, путепроводам, мостам и съездам.