Сотрудники лесной охраны Подмосковья провели 1,5 тыс. рейдов на майских праздниках

В Подмосковье за время майских праздников сотрудники лесной охраны провели свыше 1,5 тыс. рейдов. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

В период длинных выходных оперативные службы работали в режиме повышенной готовности к реагированию на ландшафтные пожары. Проверки проводили в основном на лесных участках, которые граничат с населенными пунктами и СНТ, а также в местах массового пребывания людей.

За указанный период в лесах было зафиксировано 101 нарушение, в том числе 12 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. По всем нарушениям завели административные дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил «Россети» и МЧС за работу в майские праздники.