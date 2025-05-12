Сотрудники лесной охраны Подмосковья провели 1,5 тыс. рейдов на майских праздниках
Свыше 100 нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье за праздники
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
В Подмосковье за время майских праздников сотрудники лесной охраны провели свыше 1,5 тыс. рейдов. Об этом рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.
В период длинных выходных оперативные службы работали в режиме повышенной готовности к реагированию на ландшафтные пожары. Проверки проводили в основном на лесных участках, которые граничат с населенными пунктами и СНТ, а также в местах массового пребывания людей.
За указанный период в лесах было зафиксировано 101 нарушение, в том числе 12 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. По всем нарушениям завели административные дела.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил «Россети» и МЧС за работу в майские праздники.