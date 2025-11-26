В Подмосковье за три квартала 2025 года произвели 485 тыс. тонн хлебобулочных изделий

За девять месяцев 2025 года общий объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Подмосковье достиг 485 тыс. тонн. Это на 2,4% превысило показатели за три квартала прошлого года, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Предприятия региона сохраняют значительную долю на рынке, обеспечивая более 30% от общего объема производства хлебобулочных изделий в ЦФО и почти 11% в общероссийском выпуске.

В октябре был зафиксирован заметный рост потребительского спроса. Реализация хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки увеличилась более чем на 4%, достигнув 22 тыс. тонн. Продажи ржаного и ржано-пшеничного хлеба выросли почти на 7%, составив свыше 573 тонн.

Общий объем производства указанного вида продукции в области по итогам 2024 года составил почти 628 тыс тонн.

