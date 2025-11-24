В Подмосковье за три квартала произвели 9 тыс. тонн замороженных ягод и фруктов

В Подмосковье за три квартала этого года было произведено 9 тыс. тонн замороженных и предварительно подвергнутых тепловой обработке ягод и фруктов, передает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Совокупные объемы производства указанной продукции в Подмосковье увеличились. Так, для сравнения, за 9 месяцев прошлого года в области выпустили на 17% меньше замороженных ягод и фруктов.

В целом в 2024 году в регионе произвели 9,3 тыс. тонн такой продукции.

Подмосковные компании выпускают около 44% от общего объема указанного вида продукции в ЦФО и 20% от общего объема в стране.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о достижениях области в сфере сельского хозяйства.