В Подмосковье задержали мужчину, который совершил 36 краж из частных домов

В Подмосковье задержали местного жителя в возрасте 52 лет, который совершил 36 краж из частных домов и хозяйственных построек, передает ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленник действовал с апреля этого года в Ступино. Он взламывал замки входных дверей или отжимал рамы окон домов. В результате своими действиями он причинил ущерб более чем на три миллиона рублей.

Мужчину задержали по месту его жительства в Ногинске. Выяснилось, что он уже был судим. В доме нашли часть похищенного имущества. Остальное злоумышленник успел продать. Сейчас он под стражей.