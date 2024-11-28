В Подмосковье задержали троих мужчин, угнавших экскаватор-погрузчик

В Подмосковье задержали троих местных жителей, которые угнали экскаватор-погрузчик. Инцидент произошел в Богородском округе, передает ГУ МВД России по Московской области.

Трое злоумышленников в возрасте от 28 до 37 лет находились на неохраняемой стоянке возле стройплощадки в деревне Боково. Там они нашли ключи от замка зажигания техники и угнали ее.

Мужчины отогнали экскаватор в Пушкино. В дальнейшем они планировали его продать. Сумма материального ущерба составила порядка 13 миллионов рублей.

По факту случившегося завели уголовное дело. Похитителей установили и задержали по местам их проживания в Подмосковье. Выяснилось, что все они были неоднократно судимы, в том числе за аналогичные преступления. Фигурантов арестовали, а технику вернули владельцу.