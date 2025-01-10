В Подмосковье заключили под стражу мужчину, который поджег дом с бывшей женой внутри

В Подмосковье арестовали мужчину, который из ревности поджег частный дом, где находилась его бывшая жена. Об этом рассказали в Прокуратуре Московской области.

Как отметили в ведомстве, 38-летнего мужчину заключили под стражу на срок до 8 марта 2025 года.

Преступление было совершено ночью 8 января в деревне Алабушево. Мужчина приехал к своей экс-супруге и увидел ее с другим. В порыве ревности он решил убить обоих. Злоумышленник облил дверь дома бензином и поджег.

В результате пожара женщина скончалась на месте. Ее знакомый и сосед, находившиеся в доме, смогли выбраться.

Фигурант дела — гражданин иностранного государства. Постоянной регистрации на территории Подмосковья и официальной работы у него нет.