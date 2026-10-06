В Подмосковье запускают прием заявок на получение субсидий для развития сельского туризма

С 10 октября в Московской области начинается отбор заявок на предоставление субсидий из регионального бюджета на развитие сельского туризма. Мера поддержки направлена на компенсацию понесенных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, развивающих туристическую инфраструктуру на сельских территориях. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Претендовать на выплаты могут сельхозпроизводители Подмосковья (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), относящиеся к категориям малых или микропредприятий в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Обязательным условием является осуществление непрерывной деятельности на сельской территории или в сельской агломерации Московской области не менее 12 месяцев с момента регистрации.

Средства господдержки позволяют возместить затраты сразу по нескольким ключевым направлениям. В их число входят работы по благоустройству прилегающих территорий к средствам размещения, объектам туристского показа, детским развлекательным комплексам и пунктам проката. Кроме того, субсидирование распространяется на приобретение и монтаж туристического оборудования, снаряжения, инвентаря и мебели для оснащения объектов гостеприимства и досуга, а также на закупку необходимой техники и специализированного транспорта.

Заявочная кампания продлится до 15 октября включительно. Подать документы можно в электронном виде через федеральный портал предоставления мер финансовой государственной поддержки, а также на региональном портале «МОй АПК». Консультации по условиям участия и комплекту документов доступны в колл-центре поддержки фермеров Центра агропромышленного развития Московской области по телефону: 8 (498) 602-29-19 (доб. 56556, 56533).